クリームソーダ ベルト バックル付き

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クリームソーダ バックル 40th | labiela.com

クリームソーダのベルトに聖ベネディクトのイカついバックル付きになります(^^)画像の通り穴も広がってなく綺麗で、バックルも交換可能なベルトの為ご自身でお好きな物と変えられます♪他にも多数出品していますのでチェックよろしくお願い致します＼(^^)／↓↓↓↓↓↓#何でも屋ACEクリームソーダクリームソーダtシャツクリームソーダティミークリームソーダ財布ピンクドラゴンロカビリーバイカーファッションベルト本革ベルトバックルカラー...ブラック素材...本革