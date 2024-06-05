【新品未使用】山と道 Stretch Mesh Cap 黒 L 2023モデル

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【商品名】山と道StretchMeshCap2023モデル【カラー】ブラック黒【サイズ】L（頭周り56.5−62cm）試着のみの、新品未使用です。既に完売しており、新品入手出来ません。箱は付属せず、ネコポスで簡易包装でお送りします。シワなどご了承下さい。以上#OMM#Zpacks#MountainLaurelDesigns#パーゴワークス#トレッキング#トレイル#トレラン#ハイキング#山と道#ハイパーライトマウンテンギア#ムーンライトギア#リッジマウンテンギア#ロウロウマウンテンワークス#アトリエブルーボトル#Patagonia#northface#登山#アウトドア#UL#Parapackカラー···ブラック