Supreme camp cap シュプリーム キャンプキャップライトブルー水色 ...

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ブランド：supremeカラー:ライトブルー 水色状態：１０段階中8supreme原宿店にて購入しました。購入時期は、はっきり覚えていないのですが5〜6年前の物になります。レシート等附属品はございません。ご了承下さい。着用回数は1〜2回程になります。状態ですが、傷や汚れなどない美品になります。必ず画像にてご確認下さい。素人検品ですので気付かない部分もあると思います。ご了承ください。以上のことをご理解頂ける方のみご購入お待ちしております。また中古商品にご理解のない方、神経質な方は申し訳ありませんがご購入ご遠慮下さい。小さめに折り畳んで発送させていただきます。発送の際の折り・畳みシワについてはご了承下さい。他にも多数出品しております。よろしければご覧下さい。何か気になることがございましたらお気軽にご質問下さい。お待ちしております。SUPREMEキャップ帽子ライトブルー CampCap5panel５パネルUSAジェットキャップBOXロゴ NORTHFACENEWERAキャンプキャップカラー···ブルー