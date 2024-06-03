アミパリス クルーネック 半袖 Tシャツ白 Mとギツネ M

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アミパリスAMIPARIS半袖TシャツTシャツ半袖シャツシャツカットソーAmiCoeurコットン素材：綿100％カラー：【ホワイト】【ブラック】仕様：クルーネックサイズ実寸：胸囲/着丈/肩幅/袖丈S：114/65/49/24M：120/68/50/26L：126/73/51/28発送について当日の16時まで支払い済の場合、当日の発送になります。注意点サイズを確認の上、ご購入お願いします。・海外輸入品につき運送に伴う多少の傷、ほつれ等がある場合があります。・国内正規品をお求める方は正規店でご購入してください。・自宅保管なため神経質な方の購入はご遠慮ください。・ご理解いただける方のご購入をお願い致します。トラブルを防ぐために、袋から出して検品してから再包装後発送いたします。素人の目線で検品して、見落としがあるかもしれません。 不良品などと思われる品物が届いたら、必ず受取評価の前に、取引メッセージをください。交換、返品など対応します。 ★連絡なし、いきなり悪い評価をつけるのはやめてください。★