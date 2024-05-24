ランニングシューズ メンズ スニーカー ジョギングシューズ ウオーキング03

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★カラー：ブルーブラックグレー★素材：アッパー：メッシュ/ソール：ゴム★サイズ：24.5cm/3925cm/4025.5cm/4126cm/42？26.5cm/4327cm/4427.5cm/4528cm/46★サイズ違いによる返品交換は対応致しかねますので、必ず実寸サイズをご確認下さい。★撮影とモニター環境により、実際の商品の色合いと多少異なる場合もございますので、ご了承ください。★靴箱の破損を理由とした返品対応は致しかねます。ご了承下さい。到着希望日時など御座いましたら、お早めにお知らせ下さい。