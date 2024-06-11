ポールスミス 二つ折り財布 ジップストローグレイン2 ネイビー

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▪️状態5回程度使用しましたが、私にはサイズ的に少し使い勝手が悪かったのでお探しの方にお譲りします。特出したヨゴレやダメージは無く美品です♪▪️説明仕様：カード12、ポケット、小銭入2、札入2サイズ：9.5×13cm財布形···二つ折りカラー···ブルー素材···本革PaulSmithポールスミスL字ファスナー小銭入れ付き二つ折財布ドーフィンカーフレザーゴールド箔押しロゴマルチカラーストライプスライダーブラックダークブラウンネイビーマルチカラーストローパイピングエッジグレインカーフレザー２つ折り財布