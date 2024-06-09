【ブルガリ】バックル革ベルト\u0026交換用ストリンガセット

【ブルガリ】バックルを使用したストリンガベルトです。①バックル部:ブルガリバックル5cm②着ベルト部:ジョルジオスタンメラストリンガサイズ:ベルト長96cm、ベルト幅3cm、第3穴までの長82cm、全5穴(穴間隔3cm)、ブラック、カーボン柄、カットにて短くする調整は可能です。③替ストリンガ:ジョルジオスタンメラストリンガサイズ:ベルト長120cm、ベルト幅3cm、全5穴(穴間隔3cm)、ブラック、カットにて長さの調整は可能です。①+②+③セットでの販売します。化粧箱、取扱説明書は、ございません。返品・返金は、ご容赦願います。写真商品でご納得の上でご購入願います。気になる方は、ご遠慮ください。素材···本革カラー···ブラック



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