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- 超希少 美品 90s ライオンキング アメリカ製 Tシャツ ヴィンテージ 茶
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商品詳細
■フォロー割、まとめ割、リピート割実施中■・新規フォローしていただいた方→100円OFF！・フォロー＋まとめて購入した方→１着目100円OFF、２着目以降200円OFF！！・リピートしてくれた方→１着目も200円OFF、2着目以降200円OFF！！！フォロー割、まとめて割、リピート割適応の際は購入前にフォロー割、まとめて割適応の旨をコメント欄にてお伝えください。⇩当アカウントの全アイテムはこちら⇩#FunnyBuddy●商品説明90年代製のライオンキング、Tシャツです。日本での流通は極端に少なく、美品となると見たことがないモデル。レアリティはかなり高いと思います。夕暮れの草原を思わせる総プリントデザイン。袖、裾シングルステッチ。当時のUSA製らしいガシッとした厚手のコットンです。THELIONKINGDisneyDESIGNSUSA製●表記サイズS(実際のサイズ感メンズS～M位)肩幅:44.5cm身幅:45.5cm袖丈:18cm着丈:67色ブラウン茶色素材コットン100%●状態目立った傷汚れなしの美品です。管理番号:ijc3o〇
http://narcologia.ru/goods/traverse517926.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis787644.html
http://narcologia.ru/goods/recycling653514.html
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