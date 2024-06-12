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【新品未使用】FENDY シルク100％ ネクタイ
商品番号 B33540323858
商品名

【新品未使用】FENDY シルク100％ ネクタイ
ブランド名 フェンディ
特別価格 税込 2,029 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【新品未使用】FENDIフェンディSILK100%ネクタイMADEINITALYサイズ剣先幅約9cm位自宅保管しておりました。一度も使用しておりませんが人手に渡った中古品になりますので細かい部分を気にされる方は購入をお控えください簡易的な包装にて発送させていただきます。#FENDY#ネクタイ#Burberry#BurberryLondon#BurberryBlacklabel#GUCCI#CHANEL#高級ネクタイ#シルク#総柄
http://narcologia.ru/goods/perforce93265.html
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