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ALZUNI 財布
商品番号 F62158279279
商品名

ALZUNI 財布
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 8,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革表面　鮫革内面　牛革　　になっております。カードポケットは4枚入ります。小銭入れと他にも収納が付いています。購入時の袋もおつけします。即購入OKです。値下げ交渉ありです。
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