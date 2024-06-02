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商品詳細
財布形···二つ折りカラー···ブラック素材···本革表面 鮫革内面 牛革 になっております。カードポケットは4枚入ります。小銭入れと他にも収納が付いています。購入時の袋もおつけします。即購入OKです。値下げ交渉ありです。
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