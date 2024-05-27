【アメリカ】キャップ　メッシュキャップ　トラッカーキャップ　ラバープリント

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アメリカ古着 アメリカ買付品企業ロゴ 企業物 企業系 企業デザイン帽子 デカロゴ スナップバックキャップトラッカーキャップ キャップ 世田谷ベースヴィンテージキャップ メッシュキャップビンテージ トラッカーハットブルー 水色 ホワイト 白 ラバープリント●ご覧いただきましてありがとうございます！●写真は実物をスマホにて撮影しております。●マネキンの頭周り 約55cm●フォロワー様限定で、フォロー割引をご用意しております。プロフィールをご参照ください。まとめて購入もお考えの方ぜひ、こちらも見てみてください➡ #帽子屋KABURU #帽子屋KABURU小物おまとめ買いの方は更に200円引きいたします！ご購入前にご連絡ください！◆商品のポイント【アメリカ買付品】アメリカ、カルカスカにある企業のロゴトラッカーキャップです！水色にシンプルにロゴのみですが、ラバープリントというのがなんとも可愛いです！◆カラーブルー 水色ホワイト 白◆素材ポリエステル 100%ナイロン 100%◆状態目立った傷や汚れなし(使用感はございます)写真をご参照ください※あくまでも古着のため、新品状態ではないことをご理解の上、ご購入よろしくお願いします。クリーニング済、ペットや喫煙者はいません。◆サイズ表記サイズ:なし※アジャスターつきのため、調整は可能素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。◆配送について・即日発送の徹底(24時間以内に発送)・ゆうゆうメルカリ便へ変更可能らくらくメルカリ便など、匿名配送でお出しします！当アカウントで扱っている商品は全てUSED品です。多少の使用感、毛玉、匂いなどある場合がございます。古着にご理解ある方のみ、お買い求め頂くよう、お願い致します。他にも多数出品中！⬇#帽子屋KABURU#帽子屋KABURU小物商品管理番号 23GCP237カラー···ブルー