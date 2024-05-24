a27 New Era ニューエラ LA ドジャース ロサンゼルスブラック　黒

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ご覧いただきありがとうございます！★こちらneweraのキャップとなります。NEWERACAP9FORTY新品未使用★即購入大丈夫です。また、他にもいろんな商品出品してるのでご覧ください。#キャップ_dai★複数購入値下げ対応する場合がございますのでお気軽にコメントください。★他のサイトでも出品しておりますので完売したら出品を取り消す事があります。★なるべく即日発送致します。購入前にコメントする必要はございません。即購入大丈夫ですので早い者勝ちでお願いします。【サイズ】onesize（約56cm〜60cm)【発送方法】ゆうパケットポストで発送させていただきます。その際、クラウン(ロゴ部分)とツバを平らに圧縮して発送致します。内側からロゴ周辺を押すと元通りにすることができます。その際折りシワなどはつきにくい素材となっていますが、必ずではありませんので何卒ご容赦ください。検品は十分行っておりますが、素材の質や縫製の質、細かな傷・汚れなど不良とまでは言えない程度の部分につきましては何卒ご容赦ください。細かい点まで気になられる方は、実物をご確認頂ける実店舗にてご購入される事をおすすめします。※商品によって誤差程度ですが、シールの位置が画像と異なる場合がございますので、神経質な方実物をご確認頂ける実店舗にてご購入される事をおすすめします。ホログラムシールの位置も異なる場合がございます。型くずれ、折りシワなどが気になる方はプラス300円で、ゆうパケットプラスでの発送も可能となっております。ご希望の方はコメントしてください。#newera#ニューエラ#キャップ10042