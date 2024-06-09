VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 ドッグタグネックレス/アンカー

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アメリカで買い付けたシルバー925ドッグタグネックレスです。全体的に多少の褪色・小傷がございますが、ヴィンテージの雰囲気としてご理解ください。着用に支障があるダメージはございません。ペンダントトップ有り・無しでご使用いただける2WAYデザインです。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。サイズ全長56㎝（チェーンのみ）素材・年代不明（シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。）2WAYでお使いいただけるお得感のあるネックレスです。アンカーチェーンネックレスが使われているのもポイント。この機会にいかがでしょうか⁇