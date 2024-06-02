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商品詳細
グルカ ビンテージマーリーホッジソントラファルガーU.S.AＭＨロゴの名刺入れ、カード入れです。４０年前の物ですが、比較的綺麗な方かと思います。上質な皮革と丁寧な作りは良いですね。貴方のビジネスツールとして、まだまだ活躍しますよ。気に入って頂ける方に。カラー: ライトブラウン右下に点シミあり状態は写真でご判断下さい。個人保管の中古品です。ご理解の上でお願いします。ネコポス発送素材...本革カラー...ブラウン
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http://narcologia.ru/goods/Lincoln573702.html
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