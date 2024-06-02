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名刺入れ　グルカ
商品番号 K72823668534
商品名

名刺入れ　グルカ
ブランド名 グルカ
特別価格 税込 7,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

グルカ　ビンテージマーリーホッジソントラファルガーU.S.AＭＨロゴの名刺入れ、カード入れです。４０年前の物ですが、比較的綺麗な方かと思います。上質な皮革と丁寧な作りは良いですね。貴方のビジネスツールとして、まだまだ活躍しますよ。気に入って頂ける方に。カラー:　ライトブラウン右下に点シミあり状態は写真でご判断下さい。個人保管の中古品です。ご理解の上でお願いします。ネコポス発送素材...本革カラー...ブラウン
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