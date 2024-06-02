NEW ERA 920 ホワイトソックス　ゴルフ/テニス　@UNI

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NEWERA920ホワイトソックス 【9TWENTY】スポーツシーンやロードサイクル、様々なシチュエーションでお使い頂けます。テニスやゴルフも良いです。勿論カジュアルにも適してます。メッシュ加工でムレや熱を排出する効果的なキャップです。ホワイトソックスの機能性キャップ、『SOX』のロゴはビジュアル要素もありMLBでも人気のチームです。※値引き不可です性別ーユニセックスカラー···ホワイト形···ベースボール素材···コットンサイズーADJUSTABLE