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商品詳細
ピアス エンポリオアルマーニ ピンクゴールド (片耳) の出品です♪今のところ使用する予定がないので、出品しました。アルマーニロゴの周りがキラキラしてて、高級感を感じますし、目立ちます！！神経質なかたは購入お控えください。よろしくお願いします＼(^^)／ピアス形...キャッチ・スタッド 41
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