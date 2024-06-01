ジャスティンデイビス スーパースター リング JUSTIN DAVIS ...

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商品詳細
JUSTINDAVIS（ジャスティンデイビス）のVIVASUPERSTARリングSRJ150 ブラック。【サイズ】20号〜21号の方におすすめ定価71,500円当時、原宿ラフォーレ店で購入。【状態】キズ指輪の腹部分（着用時下に来る部分）にわずか。ジルコニアの取れなどはありません。10段階で8以上、ほとんどの人が美品と感じるコンディションですが、あくまでも中古ですので神経質な方は購入を控えてください。【素材】silver925（925刻印あり）ジルコニア
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定価7万 ほぼ未使用‼︎13号 ビバスーパースター リング ジャスティンデイビス
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