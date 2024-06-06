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Onitsuka Tiger MEXICO 66 オニツカタイガー　メキシコ66
商品番号 U32256644261
商品名

Onitsuka Tiger MEXICO 66 オニツカタイガー　メキシコ66
ブランド名 オニツカタイガー
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

-----商品説明-----☆MEXICO66は1961年のトレーニングシューズ「リンバーアップ」の特徴と、1966年にメキシコ大会に向けて開発されたオニツカタイガーストライプが初めて搭載されたモデルのひとつであるトレーニングシューズ「リンバー」のデザインを掛け合わせて作られたシューズ。☆サンバではなくあえてのメキシコ66黄色などの派手色でなくあえての黒一色-----サイズ寸法-----サイズ:JP26.5その他、冬物やパンツを出品しておりますので是非ご覧くださいませ♪♪#オニツカタイガー#メキシコ66#サンバ#MEXICO66
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