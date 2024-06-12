◎古道具 庵々◎江戸期 古伊万里 白磁 鶴首 壺■徳利花器古美術骨董古道具花瓶

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ご覧頂きありがとうございます。初売りです為大切になさって下さる方希望です。転売される方はお買い上げをお控え下さいませ。◎数ある商品の中ご覧頂きありがとうございます◎希少で貴重価値の高い大変に珍しい江戸時代古伊万里の白磁壺です。サイズも小ぶりで大変珍しい手です。使い勝手も良く品がある品で現存数も少ない逸品です。状態は良いですが口径部分に釉薬ののりがない部分と薄いジカンがございます。高台少し上部分にムシクイ跡はございます。初出し蔵出しの品です。古美術骨董価値もあります。趣きがありおもしろい逸品だと思います。肌も時代を経てないとみられない具合が素晴らしいです。サイズ約口径4.0cm胴径10.7cm高さ19.5cm高台5.8cmビビワレもなく状態は良いですが焼き物に見られる現象はあります。●状態：時代を経ています、使用されたモノなので細かいスレ、小さい傷等あります。汚れなど写真でご確認下さいませ。古美術骨董品収集家さんの中でもこちらの商品はプロ向きな逸品だと思います。コレクションとして如何でしょうか。気持ちよくお取引できるお客様へお喜び頂けるよう精進してまいります。宜しくお願い致します。#白磁#壺#花器#徳利#江戸時代#初期伊万里#古伊万里#李朝#アンティーク#仏像美術#仏像#神像#古美術#骨董#茶道具#古道具#古陶磁#古民具#蔵旧家整理品#くらわんか種類···壺カラー···ホワイト