【未使用】希少!VANS バンズ SK8-HI

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【未使用】VANSバンズSK8-HIスケートハイSK8-HI｜ヴァンズ10年くらい前にビームスボーイ原宿店で購入したバンズのスニーカー。現在はタグが変わってしまい貴重な一足です。レッドのチェッカー柄は珍しいと思います。ずっと大切に保管していました。●未使用スウェードの赤がチェッカー柄、タグ、内側に色移りがあります。写真をご確認ください。未使用品ですが、\"目立った傷や汚れなし\"に設定しています。●ビームスボーイ原宿店で購入●カラー：レッドチェッカーフラッグ柄●サイズ：US6.524.5㎝ユニセックス未使用の美品ですが自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。1978年に誕生した“SK8-HI”は、よりスケーターの足首を保護するための機能を備えたスケートシューズ。通称“HI-TOP”と呼ばれる。OLDSKOOLと共にカスタムカルチャーを牽引し、現在では「MarcJacobs」「Niagara」「Stussy」「Pendleton」「Supreme」など多数のブランドからの引き合いも強いデザイン性の高いモデルとして知られる。また「IRONMAIDEN」「SLAYER」「SOCIALDISTORTION」「BADBRAINS」などのバンドモデルも多数存在し、VANSを代表するSIDESTRIPEモデル。激レアストリートスケーターバンズボルトヴァンズvansスタータースラッシャーナイキスタンダードカリフォルニアスタカリアメカジバンズキャプテンズヘルムロンハーマンRHCベイフロービームスユースフルサーフチャンピオンナノユニバースハリウッドランチマーケットTCSStcssBLUEBLUEフリーシティビームスBEAMSdeus ジャーナルスタンダードwtaps ディセンダントリーバイスラングラーリー レミレリーフメインカラー···レッドスニーカー型···ミッドカット(Mid)