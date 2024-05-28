\u003c美品\u003eTAGLIATORE ソラーロ コットン ベージュ スーツ サイズ46

●アイテムビジネスセットアップ通年コットンtagliatoreタリアトーレ結婚式ビジネスパーティー●詳細・ジャケット肩パッドあり袖裏のみサイドベンツシングル2ボタン段返しパッチポケット・パンツ半裏ノータックハンガーはついておりません。＋2,000円でお付け可能です。＊数に限りがあります。●サイズ表記サイズ46・ジャケット肩幅43cm身幅46cm袖丈55cm着丈72cm・パンツウエスト79cm股上20cm股下63cm(3cmは裾出し可能)渡り幅26cm裾幅17.5cm平置き実寸。着画不可。●素材コットン100%●状態A【美品レベル】＊下記基準でランクを決めております。SS【新品レベル】:使用の形跡が全くない商品S【新品同様レベル】:使用感がほぼなく、新品並みの商品A【美品レベル】:使用感が少なく、目立ったキズや汚れがない商品B【きれいめレベル】:やや使用感あり。目立ったキズや汚れがなく、問題なく着用できる商品C【ふつうレベル】:使用感あり。キズや汚れがあるが、着用には影響がない商品●カラーベージュ※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。●配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。NO:79910022



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