◇美人画イラスト芸術家◇石川吾郎先生 直筆サイン作品名ナンバー

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◆美人画イラスト芸術家◆石川吾郎先生 版画 直筆サイン作品名ナンバー◆石川吾郎先生から ２００４～２００５年頃 キレイに描かれた作品に惹かれて購入しました ワン・オーナー所有し続けて参りましたものです！◆石川吾郎 先生の 直筆による エディションナンバー ＆ 作品名 ＆ Goro と サインが入っています◆作品名 姉の誘惑 12/120 エディションナンバー とても前半の若いのモノです◆作品の用紙サイズ ４２０ｍｍ ｘ ３００ｍｍ◆梱包方法は くるくる巻き巻きして 折れないよう 箱にお入れするこのような梱包方法でよろしければ定形外郵便送料 わたくしが負担いたします 送料無料サービスです配達後には 伸ばしてあげて 広げてあげて 暫らくは休ませてあげてくださいませ！