YOSHIDA PORTER 長財布　ブラック　黒

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商品詳細
カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革2年前に購入しました。大事に使用してましたので、目立つ傷は少ないかと思います。小銭の跡が中にあります。中古になりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/reboot918836.html
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