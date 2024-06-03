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YOSHIDA PORTER 長財布　ブラック　黒
商品番号 I62429864829
商品名

YOSHIDA PORTER 長財布　ブラック　黒
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 4,888 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革2年前に購入しました。大事に使用してましたので、目立つ傷は少ないかと思います。小銭の跡が中にあります。中古になりますので、ご理解のほどよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/reboot918836.html
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