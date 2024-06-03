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Dior/ディオール　 ベースボールキャップ
商品番号 B69152434602
商品名

Dior/ディオール　 ベースボールキャップ
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 1,912 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Diorキャップ※タグはありません。サイズ：フリー55-60cm男女兼用後部調整式マジックテープで調整可能です。こちらで新品を購入し、2回ほど使用しました。新しいものを買ったため出品します。中古であることをご理解頂き購入のほどよろしくお願い致します。カラー···ブラック形···ベースボール
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