新品 ニューエラ new era キャップ 9twenty LA ドジャース ...

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大人気⭐︎ NEWERACAP9209twentyベースボール キャップ※お値下げはお断りしております◼️サイズ free56.8〜60.6センチ サイズ調整可能◼️綿 100%◼️正規品◼️チームLAドジャース◼️カラーチャコール◼️9twentyは製品洗い加工、ヴィンテージ加工がされており、一部にほつれ、小さな傷が少々あります被るにつれてどんどん味が出てくるようになっております商品の特徴でありますことと御了承下さいませ。★配送についてらくらくメルカリ便 追跡ありネコポス発送です厚さ3センチ以内に薄くして梱包します#ニューエラ#newera#ヤンキース#Yankees#BLACK#帽子#キャップ#ブラック#ロサンゼルス#ドジャース#LA#MLB#メジャー#ベースボール#NY #メンズ #レディース #ネイビー#大谷翔平 #エンゼルス #エンジェルス#9twenty#9forty