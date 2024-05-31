VANS オーセンティック バンズ 27.5cm 新品 グレージュ

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バンズを代表するスニーカーと言えば、このオーセンティック。昔からの人気モデルで、世界中の様々なスニーカーの中でも定番中の定番です。【デザイン】・VANS初期モデルとして誕生・鮮やかなシーズンカラー・基本的なデザインは、初期モデルから維持されクラシックな雰囲気を楽しめるのが魅力なスニーカー【素材】・アッパー：キャンバス・底：ゴム【シルエット・サイズ】・スリムですっきりとしたシルエットサイズ：27.5cmカラー：グレージュ新品未使用、即購入歓迎します。ゴールデンサイズ。値引き不可。最終値下げです。