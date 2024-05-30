コーチ COACH 長財布 財布 新品 未使用 F75209 A157



COACH 長財布 コーチ財布 アコーディオン ウォレット スポーツ カーフ ...



コーチ COACH 長財布 財布 メンズ プレゼント ロング ジップ 新品 未 ...



コーチ COACH 長財布 財布 アコーディオン ウォレット スポーツ カーフ ...



コーチ COACH 長財布 財布 アコーディオン ウォレット スポーツ カーフ ...



コーチ 長財布 COACH 財布 アコーディオン ウォレット スポーツ カーフ レザー サドル ブルー プレゼント クリスマス 贈り物 ギフト 財布 メンズ 新品 未使用 ファッション A157 F75209



コーチ COACH 長財布 財布 アコーディオン ウォレット スポーツ カーフ ...



COACH 長財布 コーチ財布 アコーディオン ウォレット スポーツ カーフ ...



コーチ COACH 長財布 財布 ブラック ×ブルー スポーツ カーフ レザー 新品 財布A157 F75209



コーチ COACH 長財布 財布 アコーディオン ウォレット スポーツ カーフ ...



コーチ 長財布 COACH 財布 アコーディオン ウォレット スポーツ カーフ レザー サドル ブルー プレゼント クリスマス 贈り物 ギフト 財布 メンズ 新品 未使用 ファッション A157 F75209



コーチ COACH 長財布 財布 アコーディオン ウォレット スポーツ カーフ レザー サドルメンズ ファッション財布 プレゼント ハロウィン 誕生日 父の日 財布 メンズ 新品 未使用 ファッション F75209 A157



COACH 長財布 コーチ財布 アコーディオン ウォレット スポーツ カーフ ...



コーチ COACH 長財布 財布 アコーディオン ウォレット スポーツ カーフ ...



COACH 長財布 新品箱付き コーチ F75209 人気のブラック ×ブルー ...



コーチ COACH 長財布 財布 ブラック ×ブルー スポーツ カーフ レザー ...

ご覧いただきありがとうございます。★商品説明この長財布は、ラグジュアリーなデザインと高品質な素材が融合した、魅力的なアイテムです。アコーディオンジップのデザインは、収納力を最大限に引き出し、カードやお札、小銭などを整理して収納するのに最適ですCOACHのロゴがエレガントに刻まれた金具は、ブランドの高級感を際立たせます。この長財布は、日常使いはもちろん、特別な場にもふさわしいアイテムです。その洗練されたデザインと機能性は、あなたのスタイルを一層引き立てることでしょう。★仕 様【サイズ】約横19cm×縦10cm×厚み2.5cm【素材】スポーツカーフレザー【開閉】ファスナー式【仕様】カード入れ×12、オープンポケット×2、マチ付き札入れ×3、ファスナー小銭入れ×1【状態】新品未使用【付属品】保存袋、ケアカード、タグ、購入レシート※箱、袋は付いていません★備 考※アウトレット商品のため、僅かなシワやスレ痕、アタリ、微細な汚れ、糊付着、縫製のゆがみ、小キズなどがあることがございます※素材の性質上、もともとのシワ・小さな傷等が見られる場合がございますが、天然素材の風合いとしてご理解ください。※すべて平置きサイズです（採寸方法違いより、多少の誤差がございますので、ご了承ください）※PC環境光の具合により色質感のイメージが画像と若干異なる場合がございますので予めご了承くださいませ