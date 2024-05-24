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紺・ネイビー　パイソン財布・パイソン・ラウンド型・エキゾチックレザー・長財布
商品番号 Y27295070985
商品名

紺・ネイビー　パイソン財布・パイソン・ラウンド型・エキゾチックレザー・長財布
ブランド名 Yankle
特別価格 税込 2,952 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新型パイソンラウンド型財布‼️上質ソフト加工別注染内側が一部牛革仕様になり、カード入れが12枚に増えました(*'▽'*）柔らかく上質素材です(*'▽'*)使い込むうちに馴染みますよ☺︎色ネイビー　紺サイズ横約19㎝縦約10.5㎝幅約2.5㎝仕様表側パイソン本革　　（養殖原皮使用）ワシントン条約CITESに基づき適法に生産輸入された、養殖原皮を使用した商品です。日本国内のエキゾチックレザー輸入生産メーカーより購入しております。内側　　　　　　　布地（通気性重視）　一部牛革ファスナー小銭入れ・カード専用12ポケット☆定番的なラウンド型パイソン本革の財布です。使いやすいので人気です(*'▽'*)今回上質なパイソン革をソフトに仕上げ、染色も高級感のある加工になっています。⚠︎パイソン革は天然素材の為、鱗の逆剥け・傷・色斑等が見受けられる場合がありますがナチュラルレザーの証しですからご理解頂ける方のみお買い上げ宜しくお願い致します(*'▽'*)エキゾチックレザー・パイソン・クロコダイル他多数余剰品を出品中です。パイソンパイソン財布ラウンド型長財布蛇革ラウンド型No.#0403165新品・未使用
http://narcologia.ru/goods/Adder804075.html
http://narcologia.ru/goods/flight228428.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei134371.html
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