23SS Supreme Small Box Tee Tシャツ

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■ブランドシュプリーム■サイズ/M着丈71cm肩幅47cm袖丈24cm身幅56cm■カラーホワイト■状態/B目立った傷や汚れは無くコンディション良好です。※S:新品未使用品A:タグは無いがほぼ未使用B:多少の使用感のみで目立つ傷や汚れ無しC:多少の使用感の他、目立つ傷や汚れ有り■素材コットン