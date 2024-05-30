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23SS Supreme Small Box Tee Tシャツ
商品番号 L81264952311
商品名

23SS Supreme Small Box Tee Tシャツ
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 3,412 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ブランドシュプリーム■サイズ/M着丈71cm肩幅47cm袖丈24cm身幅56cm■カラーホワイト■状態/B目立った傷や汚れは無くコンディション良好です。※S:新品未使用品A:タグは無いがほぼ未使用B:多少の使用感のみで目立つ傷や汚れ無しC:多少の使用感の他、目立つ傷や汚れ有り■素材コットン
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