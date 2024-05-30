CASTELBAJAC長財布

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商品詳細
メンズCASTELBAJACの長財布です。小銭を入れるところはありません。お札とカード類が入ります。数回しか使っていませんので、状態はキレイです。これからまだまだ使っていただけるお品だと思います。色もオレンジとブラウンでとてもキレイです。中古品、自宅保管をご理解して下さる方、宜しくお願いします。
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