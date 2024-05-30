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CASTELBAJAC長財布
商品番号 B82068871558
商品名

CASTELBAJAC長財布
ブランド名 カステルバジャック
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

メンズCASTELBAJACの長財布です。小銭を入れるところはありません。お札とカード類が入ります。数回しか使っていませんので、状態はキレイです。これからまだまだ使っていただけるお品だと思います。色もオレンジとブラウンでとてもキレイです。中古品、自宅保管をご理解して下さる方、宜しくお願いします。
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