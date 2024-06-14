イタリア製 Borsalino ボルサリーノ ICARO イカロ ロールハット

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商品詳細
MADEINITALYBorsalinoボルサリーノICAROイカロロールハット表記サイズ 71/857.実測57cm程やや青みがかったダークグレー画像のように半分に折りくるくる丸めて持ち運び出来るという珍しいハットです。ボルサリーノ社では昔から定番としてラインナップされています。通常モデルに比べより良質なラビットファーでないと折り目等が付いてしまう為、ハイレンジなモデルで価格も高価(およそ80000円程)です。
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