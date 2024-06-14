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イタリア製 Borsalino ボルサリーノ ICARO イカロ ロールハット
商品番号 P77000820140
商品名

イタリア製 Borsalino ボルサリーノ ICARO イカロ ロールハット
ブランド名 Pankle
特別価格 税込 14,904 円
在庫状況 あり

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商品詳細

MADEINITALYBorsalinoボルサリーノICAROイカロロールハット表記サイズ　71/857.実測57cm程やや青みがかったダークグレー画像のように半分に折りくるくる丸めて持ち運び出来るという珍しいハットです。ボルサリーノ社では昔から定番としてラインナップされています。通常モデルに比べより良質なラビットファーでないと折り目等が付いてしまう為、ハイレンジなモデルで価格も高価(およそ80000円程)です。
http://narcologia.ru/goods/ordering668779.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful690151.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric202445.html
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