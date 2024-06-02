A BATHING APE® アベイシングエイプ ラインストーン リング 22号

ABATHINGAPE®アベイシングエイプラインストーンリングカラー:ゴールド（色抜けがあります）サイズ:22号ラインストーン装飾、留め具なし、ロゴの刻印。シルバートーン。価格:38600円ランク:B2000年初頭に登場したAPEHEADを象ったリングのリメイク。細かく散りばめられたラインストーンが動くたびに美しく輝く。※ランク説明N…新品同様～未使用品S…未使用品A…使用感の少ない比較的状態の良い中古品B…使用感がありダメージや汚れが見受けられる中古品C…汚れやダメージが多数見受けられる中古品（難あり品）材質···シルバーカラー···シルバー



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