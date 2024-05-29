Paul Smith ポールスミス ツイスト＆スター チェーン ブレスレット ...

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数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます♪コメントなし即ご購入大歓迎です！ご不明な点などございましたらお気軽にご質問ください。▪︎商品情報▪︎【状態】使用感ゼロではありませんが、綺麗な方です☆【ブランド】 PaulSmithポールスミス【タイプ】 チェーンブレスレットツイスト スター 星 マンテル 鎖【カラー】 シルバー【実寸サイズ】縦 約 20.5cm内円 約 17.5cm直径 約 7cm※素人採寸のため、多少の誤差はご了承ください。いろいろ出品しておりますのでよろしければご覧ください ↓↓↓↓↓ #☆かばやんのメンズ小物 #☆かばやんのメンズ【フォローで200円割♪】ご購入前にコメント欄に「フォローしました」のメッセージをくださった方限定で200円引きいたします☆☆購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品【補足】状態記載は当店の主観です。外観の大きなダメージ等を検品しております。仕様に影響のない範囲での見逃しや一般的な中古品のダメージはご了承ください。中古品にご理解がない方神経質な方、完璧な商品をお求めのかたはご遠慮ください。※お支払い確認後出来る迅速に発送いたします！通常２日〜３日で発送致します。9492646025