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NIKE(ナイキ)ダウンシフター10(Downshifter10) ブラック
商品番号 H84882564419
商品名

NIKE(ナイキ)ダウンシフター10(Downshifter10) ブラック
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,200 円
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商品詳細

履く機会がないため出品します。品番:CI9982-006商品名:NikeDownshifter10商品説明軽量で柔軟なサポート性能を装備して長距離ランをサポート。先行モデルと同様の柔らかいクッショニングを使用し、足中央部のサポート性を強化。ワークアウトの後も快適な履き心地をキープします。カラーブラックサイズ27.5cm状態新品、未使用で暗所にて保管しておりました。自宅保管なので神経質な方は購入をお控え下さい。箱はありますが折り曲がっている箇所があります。販売後のご購入者様都合でのキャンセルは出来ませんのでご了承ください。メインカラー···ブラックシーン···ランニング/トレーニング
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