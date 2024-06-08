クッキーズ/メッシュトラッカーキャップ/スカイブルー

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商品詳細
COOKIESFORUMTRUCKERHAT(WHITE)CM232XTH02先月Growaroundで8000円で購入。一度使用した物です。汚れや破損はありません。★素材/60%COTTON/40%NYLON★サイズ/ONESIZETAYLORGANG所属のアーティスト・起業家であるBERNERによって設立された「COOKIES」は、LOSANGELESやSANFRANCISCOなどのベイエリアを中心に浸透中。様々なカルチャーをサンプリングソースとしたデザインワークは、必見。オールオーバープリントを採用したバケットハット。フロントに刺繍ロゴ。バックアジャスターでサイズ調節が可能。
http://narcologia.ru/goods/subtropical498301.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit479386.html
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