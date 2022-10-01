メンズスーツ 紺 美品クリーニング済み 2023年6月購入 スリーピース ...

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季節感···春、夏、秋メーカー…スーツセレクト品番…BLKP2350素材…ポリエステル100%カラー…11(紺)サイズ…Y5◆着ていた本人の体形身長173cm、体重60kg◆ジャケット袖丈…約60cm胸囲…約96cm肩幅…約39cm着丈…約72cm◆パンツ(ノータック)ウエスト78cm(ゴム有り)股上…23cm股下…73cm裾幅…17cm※素人採寸ですので、誤差はご了承いただきたいです。2023年6月に梅田のスーツセレクトで購入した3ピーススーツです。4Sシリーズで、伸縮性があり着心地の良い素材でできています。色と生地の雰囲気を気にいって購入しました。購入価格は4万円くらいでした。計5回ほどパンツだけ着用しましたが、着る機会がなくなりましたので出品しました。状態はとても良いと思います。ジャケットは使っていません。パンツはクリーニング済みです。ご検討よろしくお願いします。