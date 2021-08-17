Paul Smith 長財布 ラウンドファスナー ホールドローイング 型押し ...

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商品詳細
◾️閲覧いただき、ありがとうございます(^^)この出品以外にも、多数出品しておりますので、是非こちら #グラッチェ・ファッション #グラッチェ・財布#グラッチェ・メンズ#グラッチェ・レディースもご覧いただけたらと思います♪よろしくお願いしますm(__)m◾️柄・デザイン···その他カラー···ブラック財布形···長財布素材···本革PaulSmithポールスミス 長財布 ラウンドファスナー ホールドローイング 型押し ブラック 【サイズ】タテ約10cmヨコ約20cm状態として、外側は若干使用感がありますが、目立つ破損等も特に見当たらず、内側等は割と美品と思います。デザインとして、ブラックカラーの型押しレザー長財布となります。used品となりますので、ご理解いただき、ご購入お願いします。#PaulSmith#ポールスミス#レディース#メンズ#本革#レザー#長財布#ラウンドファスナー#型押し#エレガント#ラグジュアリー#カジュアル#ストリート#ラグジュアリー#タウンユース#モード系#原宿系#y2k#y2k系#お出かけ#おうち着#散歩#公園#旅行#買い物#食事会#飲み会#デート#パーティー #イベント#美品#グラッチェ・グラッチェ平日のみの発送となります（土日祝日以外）よろしくお願いします。また、こちら、返品対応はできませんので、サイズ等良くご確認の上、ご購入お願いします。
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http://narcologia.ru/goods/enquire201789.html
http://narcologia.ru/goods/slide607787.html
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