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16mm50cm 喜平　ゴールド　ネックレス
商品番号 F71937880141
商品名

16mm50cm 喜平　ゴールド　ネックレス
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 11,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2年ほど前シルバー専門店で買いました。18kコーティングをしてあると説明を受けたと思います。シルバー925の打刻の部分が二重にあります。定価45690円でした。コレクションとして買ったので、一度も身につけておらず、自宅保管してました。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/displease396031.html
http://narcologia.ru/goods/protein342634.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture994941.html

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