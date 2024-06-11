16mm50cm 喜平　ゴールド　ネックレス

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商品詳細
2年ほど前シルバー専門店で買いました。18kコーティングをしてあると説明を受けたと思います。シルバー925の打刻の部分が二重にあります。定価45690円でした。コレクションとして買ったので、一度も身につけておらず、自宅保管してました。よろしくお願いします。
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http://narcologia.ru/goods/protein342634.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture994941.html
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