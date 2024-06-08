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ルイヴィトン　ダミエネックレス
商品番号 X95347449250
商品名

ルイヴィトン　ダミエネックレス
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 5,170 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···シルバー使用回数は覚えていませんが、一時期、毎日着用してました。傷や使用感はあります。留め金具の部分が破損し、別部品を取り付けました。
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