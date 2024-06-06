LOUIS VUITTON ポルトモネ ボワット タイガ コインケース 小銭入れ

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商品詳細
★☆★☆値下げ交渉に積極的にお応えします☆★☆★☆★☆★お気軽にコメントどうぞ！！ ★☆★☆●商品名ルイヴィトンポルトモネボワットタイガコインケース小銭入れ財布●色緑 グリーン系 エピセア●素材タイガ・レザー●サイズ縦 7.5cm幅 8.5cm※素人採寸です。多少の誤差はご了承下さい。●ポケット小銭入れ×1●型番M30384●シリアルNOMI0996●付属品なし●購入場所AACD加盟店ストア古物商許可証取得しています♪出品しているお品は全て鑑定された正規品です。安心してお買い求め下さい^_^大分県公安委員会古物商許可番号 第941010003461●注意事項社外リペア、リカラーした商品となります。・角擦れ補修・リカラー詳しくはプロフィールをご覧下さい^_^中古品である事をご理解願います。●発送発送はゆうゆうメルカリ便でご自宅のポストに届きます。防水袋に入れプチプチを巻いた状態となります。この他にも色々なブランドの財布を出品しています。是非ご覧下さい。#ta26ブランド財布出品中
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