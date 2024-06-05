ルイ　ヴィトン　ポルトフォイユ・ブラザ　 財布 ダミエグラフィット　エピ

ヴィトン 長財布 プラザの出品になります。サイズ19×10cm型番M62910シリアルTA2198付属品本品のみとなります。コンディション表面の両面には使用に伴うキズが所々に見られます。カードの膨らみとコインポケットに汚れがあります。折り目(ダミエ部分)の下部にヒビが見られます。当方の主観になりますが10段階中の5.6程度とお考えくださいませ。お使いいただく上で致命的なダメージはありませんので、用途合わせてお使いくださいませ。



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