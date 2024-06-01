シルバーリング　2種SET メンズ　レディース

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お写真を撮る前にシルバージュエリー用のクリーナーでお掃除しました☆ですが、素人がやりましたのでデザインが複雑な方は溝の奥の汚れが取りきれませんでした(・・;)目立った大きな傷はありませんが、used品の為多少の小傷はございます。ユニセックスで使えるデザインですのでサイズさえ合えばメンズでもレディースでも使えると思います(^^)サイズが何号かは忘れてしまったのでFREE/ONESIZEにしております。写真2枚目に参考に定規を置いております。ご質問があれば遠慮なくどうぞ♩#リング#指輪#アクセサリー#シルバー