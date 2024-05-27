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VANS OLDSKOOL 29cm スエード
商品番号 K78191588402
商品名

VANS OLDSKOOL 29cm スエード
ブランド名 ヴァンスティ
特別価格 税込 2,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズを間違えて買ってしまい、1、2回しか履いていない。
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