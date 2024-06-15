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☆専用☆【TIFFANY\u0026Co.】ナロー　リング　ペンダント　トップのみ　621
商品番号 R16798478309
商品名

☆専用☆【TIFFANY\u0026Co.】ナロー　リング　ペンダント　トップのみ　621
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 2,754 円
在庫状況 あり

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商品詳細

管理番号：T459Z622☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆　⭐︎フォロー割MAX１０％割引☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆#てぃふぁ美↑ティファニー全商品#てぃふぁ美_ネックレス_ペンダント#てぃふぁ美_ナロー_１８３７一覧#てぃふぁ美_ネックレストップ一覧⭐︎正規品⭐️匿名配送⭐️24時間以内配送予定■クリーニング・磨き作業について詳細はプロフィールをご確認ください♪＊時間をかけて綺麗にしております。■ブランド・TIFFANY\u0026Co./Tiffany/tiffany/ティファニー■ジャンル・ネックレス/ペンダント■対象・男性/メンズ・女性/レディース・男女兼用ユニセックス■状態【目立った大きな傷なし】写真で状態をご確認くださいませ。＊USDのため、細かな傷などあり。■サイズ・モチーフ横幅：約0.8cm・モチーフ縦幅：約2.6cm・総重量　　　：約10g＊素人寸法のため誤差が生じる場合がございます。■素材シルバー/925/AG/スターリングシルバー/Ag/silver■付属品⚠️チェーン付属なし・①ティファニー専用箱/空き箱　　　：無・②ティファニー専用袋/保護袋/巾着袋：無・③ティファニー専用紙袋/ショッパー：無・④ティファニー専用リボン　　　　：無＊撮影で使用したものは付属品に含まれません。＊①と②は別途2,000円でお付け可能です。※商品の特性上モニターの発色具合や、撮影時の照明により、色合い・傷など異なって見える事がございます。※USEDのため、細かな傷や劣化などがございます。神経質な方はお控えください。■取扱商品・Tスマイル　・バイザヤード・オープンハート・ナロー_１８３７・アトラス・パロマピカソ_キス_ラビングハート・リターントゥ_ハート・New_York_ニューヨーク・シグネチャー・リーフ・カットアウト■取扱ジャンル・ネックレス/ペンダント・リング/ring/指輪・ピアス/イヤリング/耳飾り・ブレスレット/バングル/腕輪・キーリ…
http://narcologia.ru/goods/ramshackle149566.html
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