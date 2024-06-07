59fifty サンディエゴパドレス　日本未発売　海外モデル

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商品詳細
カラー···ベージュ ツバ...ブラック形···ベースボール59fiftyサイズ8/1(56.8㌢)1年前にアメリカ ロサンゼルスにて購入したものです。パドレスの帽子で通常のauthenticモデルと違うので、周りと被りたくない方おすすめです。サンディエゴパドレス所属の選手は ダルビッシュ有選手
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