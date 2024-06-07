オールドティファニー　グルーブドリング　1995`s GROOVED RING



【VINTAGE】Vintage Tiffany and Co ”1995`s Grooved Ring 【VINTAGE】Vintage Tiffany and Co ”1995`s Grooved Ring



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1995年に生産された、ティファニーのシンプルなワイドバンド・リング。フラットなデザインとボリュームのあるフォルムが、指先ひとつのアレンジだけでもスタイリングを選ばず存在感を放ちます。サイズ：13号レディース、メンズともに着用いただけるデザインです。研磨、超音波洗浄機により綺麗にしており、空気による酸化を防ぐため袋に入れて保管しているため大変綺麗です。●購入先についてエコリング（古物商許可証取得者のみが出入り可能な国内ブランドオークション。すべて真贋鑑定済みの正規品です）全て購入時の管理番号及びシリアル番号にて管理しておりますので安心してご購入ください。●全ての商品は洗浄・アルコールによる除菌処理を行っています。お手元に届きましたらすぐにご使用いただける状態です。●全てのお品物をスマホで撮影しています。色味が実物と異なる場合がございます。何卒ご了承下さい。画像判断でご了承の上ご購入いただいていると理解しており、すり替え防止のため返品は原則不可とさせていただいております。#BluePショップ材質···シルバーカラー···シルバー