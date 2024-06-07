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最終値下げ▪️PUMA ▪️レモスポット27.5cm 箱付 シューガードおまけ
商品番号 T79894784687
商品名

最終値下げ▪️PUMA ▪️レモスポット27.5cm 箱付 シューガードおまけ
ブランド名 プーマ
特別価格 税込 1,949 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。●PUMARemospotプーマ　レモスポット　　赤黒レオパード27.5cm箱付き、シューガード付き●20年ほど前に購入。　黒レザーにフェイクファー赤豹柄がクールです。●シューガード装着し、たまに履いていました。　オマケで新しいシューガードをつけます。●アウトソールの減りはほぼありませんが、両足の踵部分は写真5の通りです。目立たないところ少しはげている部分があります。写真7.8※現状では問題ありませんが20年ほど経っているのでハードな履き方はオススメできません。※ユーズド品なのでご理解のある方のみご購入下さい。神経質の方はご遠慮願います。※商品に関してご不明な点があればトラブル防止の為、質問の上、ご購入頂ければと思います。ビーストbeastヒョウ柄アニマル柄レオパードスネーク　スウェードクライド　迷彩　カモフラ　カムフラージュ　カモフラージュ　激レア　希少価値入手困難　ビンテージ　ヴィンテージ
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