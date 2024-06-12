美品 ウインズハウス 長財布 メンズ ブランド 牛革 レザー 日本製 匿名配送

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◯使用せずに自宅保管しておりました。使用感も無く目立つような傷や汚れは見当たらないので美品とさせて頂きました。まだまだしっかりと長くご愛用して頂けます。◯試しに開け閉めした時にできた約5ミリ程の小傷がスナップボタン付近にあります。画像5枚目をご確認下さい。◯革本来の小傷等がある場合がございます。予めご了承くださいませ。◯箱や付属品等は付いておりません。現物のみの商品となります。●画像に写っている物が全てになります。レザー小物の日本製ブランドWINSHOUSE【ウインズハウス】のレザーロングウォレットです。厚めの牛革でワイルドな雰囲気とシンプルなデザインにロゴが映え、さりげない格好良さがある財布です。カラーがブラウンで色々なファッションに合わせやすく飽きの来ないカラーとなります。ポーター グレンロイヤル ホワイトハウスコックス コーチ エッティンガー イルビゾンテプラダ ブルガリ ガンゾ ソメスサドル 土屋鞄製作所 ソット イタダキ クロムハーツ ポールスミス…等のブランドでお探しの方にもいかがでしょうか。カラー···ブラウン柄・デザイン···無地財布形···長財布素材···本革●仕様●・お札入れ 1・小銭入れ 1・カード入れ 5・ポケット 2●実寸●・たて 約9.5cm・よこ 約19cm・厚み 約2.5cm※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。※中古・usedで自宅保管ですので恐れ入りますが神経質な方や完璧を求める方はご遠慮下さい。◆プロフィールをご覧下さいませ。●撮影時の照明等の影響やPC、スマートフォンのディスプレイの特性の差などで、実物とは色合いが異なって見える場合があります。予めご了承下さい。●しっかりと商品チェックはしておりますが、自宅保管でUSEDアイテムの性質上、記載以外の細かいキズや汚れ、シワ等がある場合がございます。あらかじめご了承ください。◆恐れ入りますが、専用ページやお取置き等は行っておりません。購入ボタンを押された方が優先となりますので、予めご了承くださいませ。