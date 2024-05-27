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アワーレガシー LADON OLIVE LEATHER
商品番号 K96282413621
商品名

アワーレガシー LADON OLIVE LEATHER
ブランド名 アワーレガシー
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！！こちらの商品は「アワーレガシーLADONOLIVELEATHER」になります。カラー：OLIVE素材：Leather原産国：MadeinItalyOURLEGACY・・・・アワーレガシー（OURLEGACY）は、2005年に北欧・スウエーデンにて創設されたファッションブランド。\"LEGACY=遺産”の名の通りイタリアやポルトガル、日本など、土地土地の伝統的なファブリックを集め、タイムレスでオーセンティックなコレクションを提案している。#ourlegacy.#アワーレガシー
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