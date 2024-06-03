レナードカムフォード　ロンワンズ　シルク　S #7

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商品詳細
材質···シルバーサイズJPサイズ7号現ロンワンズ シルクのスモールデザインのリングです。小指に付けていたのですがサイズアウトしました。大事に使っていただける方にお届けできればと思います。比較的丁寧に使っていましたが、腹側は小傷が目立ちますので、完品をお求めの方はご遠慮ください。
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