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レナードカムフォード　ロンワンズ　シルク　S #7
商品番号 W65560305798
商品名

レナードカムフォード　ロンワンズ　シルク　S #7
ブランド名 ロンワンズ
特別価格 税込 9,576 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···シルバーサイズJPサイズ7号現ロンワンズ　シルクのスモールデザインのリングです。小指に付けていたのですがサイズアウトしました。大事に使っていただける方にお届けできればと思います。比較的丁寧に使っていましたが、腹側は小傷が目立ちますので、完品をお求めの方はご遠慮ください。
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レナードカムフォード ロンワンズ シルク S #7 | www.innoveering.net
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